***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.07.2020 16:51
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu 20.07.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860533
BIST
16:41119.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 802,62
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:416,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:417,8305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:41399,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 399,95
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.409.692
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.430.971
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.661
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.256.587
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,48
|144.209.349
|% -7,15
|
|DITAS
|30,48
|4.266.656
|% -6,73
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,33
|1.042.210.023
|% 1,75
|
|SISE
|6,45
|938.941.245
|% 4,03
|
|GUSGR
|5,46
|860.088.204
|% 9,86
|
|ASELS
|33,02
|700.151.402
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,82
|660.252.316
|% 5,81
|
|EKGYO
|2,33
|1.042.210.023
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,82
|660.252.316
|% 5,81
|
|ADESE
|2,51
|394.897.808
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,46
|860.088.204
|% 9,86
|
|SISE
|6,45
|938.941.245
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6397
|8,6830
|% 0,57
|
|Frank
|7,2662
|7,3100
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,34
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.623
|23,40
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,00
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,80
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,27
|
Seans Raporu
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16:56MERKO
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16:55GUBRF
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16:54TRGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 220, 720 adet işlem
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16:52FMIZP
Yüzde 9.97 oranında artışla 80.55 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 329 adet işlem