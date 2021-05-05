***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.05.2021 12:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934602
BIST
14:091.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
14:098,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
14:0910,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
14:09476,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 476,76
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler14:09
|MTRKS
|42,24
|98.290.875
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|1.239.831
|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,29
|75.714.694
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.992.866
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|CANTE
|4,67
|243.681.202
|% -9,85
|
|MEPET
|2,47
|10.214.053
|% -8,18
|
|BALAT
|5,95
|170.174
|% -7,61
|
|CANTE
|4,67
|243.681.202
|% -9,85
|
|PGSUS
|81,50
|237.603.647
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,81
|183.136.309
|% 0,09
|
|QUAGR
|24,98
|128.308.121
|% 0,97
|
|MTRKS
|42,24
|98.290.875
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,81
|183.136.309
|% 0,09
|
|CANTE
|4,67
|243.681.202
|% -9,85
|
|IHLGM
|1,01
|20.385.598
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|23.838.090
|% 1,67
|
|PEKGY
|1,29
|19.612.411
|% -1,53
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3407
|8,3431
|% 0,22
|
|Euro
|10,0326
|10,0383
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,5779
|11,6360
|% 0,48
|
|Frank
|9,0974
|9,1522
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2183
|2,2294
|% 0,27
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,31
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,77
|
Seans Raporu
14:09
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