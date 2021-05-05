***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.05.2021 12:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934603
BIST
13:421.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:428,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:4210,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
13:42477,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,55
|Açılış
|: 477,97
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:42
|MTRKS
|42,24
|98.152.412
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.800.083
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,29
|75.628.386
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|CIMSA
|24,46
|164.859.813
|% 8,23
|
|VAKFN
|19,17
|42.620.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|269,00
|5.513.037
|% -9,97
|
|AYEN
|7,56
|29.646.684
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.394.011
|% -9,85
|
|EREGL
|19,30
|534.585.452
|% -1,78
|
|PETKM
|6,89
|524.366.398
|% 0,15
|
|KOZAL
|116,90
|514.741.305
|% 1,65
|
|GARAN
|7,23
|446.144.039
|% -0,55
|
|THYAO
|12,64
|413.981.657
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,82
|175.467.202
|% 0,65
|
|PETKM
|6,89
|524.366.398
|% 0,15
|
|GARAN
|7,23
|446.144.039
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|124.936.812
|% -0,48
|
|CANTE
|4,67
|243.394.011
|% -9,85
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3421
|8,3459
|% 0,26
|
|Euro
|10,0303
|10,0360
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,5964
|11,6545
|% 0,64
|
|Frank
|9,1083
|9,1631
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2215
|2,2326
|% 0,41
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|