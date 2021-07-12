***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.07.2021 12:33
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GJM - Global MD Portföy Ada Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950228
BIST
13:311.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
13:318,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
13:3110,2449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0477
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2310
13:31500,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,45
|Açılış
|: 500,10
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler13:29
|VBTYZ
|13,72
|44.861.464
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.396.234
|% 9,73
|
|IDGYO
|1,96
|17.466.125
|% 9,50
|
|ERBOS
|144,20
|106.554.982
|% 7,77
|
|AVHOL
|5,33
|9.724.090
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.707.240
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,68
|8.933.448
|% -9,59
|
|KGYO
|5,50
|5.494.478
|% -7,56
|
|BRMEN
|1,86
|77.207
|% -7,00
|
|GARAN
|8,69
|662.226.369
|% 1,88
|
|KRDMD
|7,29
|373.018.666
|% 0,97
|
|THYAO
|13,44
|343.374.178
|% -0,96
|
|PETKM
|5,46
|328.035.129
|% 0,37
|
|EREGL
|18,38
|298.984.955
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,29
|206.455.569
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,08
|86.776.548
|% -1,82
|
|GARAN
|8,69
|662.226.369
|% 1,88
|
|PETKM
|5,46
|328.035.129
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,29
|373.018.666
|% 0,97
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6385
|8,6419
|% -0,19
|
|Euro
|10,2193
|10,2697
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9311
|11,9909
|% -0,57
|
|Frank
|9,3983
|9,4549
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% -0,19
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-8,83
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-22,91
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-11,08
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,54
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-1,27
|