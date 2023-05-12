***EUPWR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 11:58
***EUPWR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUPWR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUPWR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150734
BIST
14:004.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,46
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0019,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0639
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0021,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1339
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:001.263,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.263,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:00
|AVHOL
|25,54
|28.707.445
|% 9,99
|
|IMASM
|24,04
|60.351.284
|% 8,78
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|CCOLA
|290,10
|411.941.317
|% 6,46
|
|CRDFA
|3,40
|18.994.674
|% 6,25
|
|ARSAN
|6,48
|4.002.715
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.801.475
|% -8,19
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,59
|93.964.744
|% -6,49
|
|PAMEL
|163,50
|40.431.739
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,57
|4.810.697.327
|% 3,33
|
|KCHOL
|98,45
|3.543.404.873
|% 1,92
|
|THYAO
|133,80
|3.305.794.961
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,04
|2.387.430.888
|% 4,42
|
|TUPRS
|72,00
|2.185.247.701
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,57
|4.810.697.327
|% 3,33
|
|YKBNK
|12,04
|2.387.430.888
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,93
|1.033.634.140
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,20
|2.138.466.652
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,43
|255.429.664
|% -0,41
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5851
|19,6106
|% 0,33
|
|Euro
|21,4857
|21,4975
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,4792
|24,6019
|% 0,39
|
|Frank
|21,8364
|21,9679
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2065
|5,2326
|% 0,20
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.314
|9.593
|-179,57
|
|Yarım
|4.589
|4.765
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.368
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,18
|