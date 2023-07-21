***EUPWR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2023 16:18
***EUPWR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUPWR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174189
BIST
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17:596.693
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 10,52
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
17:5926,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1931
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
17:5929,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1442
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
17:591.697,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.697,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|180,40
|1.581.874.846
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.077.361.036
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.443.354
|% 10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.242.950
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.644.574
|% -9,94
|
|AVGYO
|7,16
|14.347.335
|% -7,85
|
|KGYO
|57,45
|105.472.462
|% -7,64
|
|ASTOR
|97,70
|11.187.094.309
|% 8,92
|
|THYAO
|224,00
|6.997.654.129
|% -0,53
|
|TUPRS
|91,55
|4.593.175.265
|% 0,60
|
|EUPWR
|175,60
|3.801.267.965
|% 3,84
|
|ASELS
|72,05
|3.517.674.910
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,98
|2.420.351.438
|% 7,28
|
|EKGYO
|8,26
|2.517.496.329
|% -2,94
|
|SKBNK
|3,00
|870.718.869
|% 1,69
|
|ODAS
|9,93
|2.697.534.067
|% 1,33
|
|CANTE
|20,76
|3.324.565.217
|% -4,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9327
|26,9401
|% 0,72
|
|Euro
|29,9713
|29,9937
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4975
|34,6705
|% 0,49
|
|Frank
|30,9784
|31,1650
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% 0,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|3,13
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.101
|11.243
|-66,00
|
|Yarım
|5.551
|5.647
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|21,33
|21,36
|0,05
|
|B. Petrol
|80,38
|80,38
|0,76
|
Seans Raporu
17:59
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem