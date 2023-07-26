***EUPWR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2023 10:01
***EUPWR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUPWR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175247
BIST
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10:186.652
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 46,58
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1826,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0367
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1829,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1139
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:181.707,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.707,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ZEDUR
|66,55
|25.545.475
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|EDIP
|27,46
|27.104.212
|% 8,88
|
|AKYHO
|2,77
|12.552.003
|% 8,20
|
|SMRTG
|68,30
|382.156.651
|% 7,50
|
|BURCE
|155,10
|109.632.905
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|EUPWR
|164,50
|113.873.254
|% -4,97
|
|YKBNK
|12,78
|1.336.338.831
|% -4,41
|
|ASTOR
|100,90
|1.007.245.240
|% 0,90
|
|THYAO
|218,70
|924.507.927
|% 0,64
|
|KCHOL
|118,90
|630.535.991
|% 2,06
|
|KOZAL
|26,66
|609.460.400
|% 4,55
|
|YKBNK
|12,78
|1.336.338.831
|% -4,41
|
|TSPOR
|6,44
|201.096.829
|% 3,21
|
|EKGYO
|8,27
|224.345.900
|% 0,98
|
|KOZAL
|26,66
|609.460.400
|% 4,55
|
|ODAS
|10,04
|212.513.148
|% 1,83
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9450
|26,9561
|% 0,14
|
|Euro
|29,8217
|29,8363
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,6602
|34,8340
|% 0,12
|
|Frank
|31,1380
|31,3255
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1680
|7,2040
|% 0,16
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|6,70
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.107
|11.214
|42,00
|
|Yarım
|5.545
|5.633
|21,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,40
|21,42
|0,05
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-0,28
|