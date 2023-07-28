***EUPWR*** EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***EUPWR*** EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSEDAŞ-DAM-103-23-442 İKN 4.GRUP BETON KÖŞK VE HÜCRE ALIMIİhaleyi Açan TarafSAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede 1. olunmuştur.İhale Bedeli1.4950.000, -USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 28/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'SEDAŞ-DAM-103-23-442 İKN 4.GRUP BETON KÖŞK VE HÜCRE ALIMI'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 1.4950.000, -USD'dir. (Birmilyondörtyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ihale toplam bedeli KDV hariç 40.275.300, -TL'dir.)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176603BIST