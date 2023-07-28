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***EUPWR*** EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

28.07.2023 17:51
***EUPWR*** EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***EUPWR*** EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
SEDAŞ-DAM-103-23-442 İKN 4.GRUP BETON KÖŞK VE HÜCRE ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
1.4950.000, -USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimiz, SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 28/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'SEDAŞ-DAM-103-23-442 İKN 4.GRUP BETON KÖŞK VE HÜCRE ALIMI'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 1.4950.000, -USD'dir. (Birmilyondörtyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ihale toplam bedeli KDV hariç 40.275.300, -TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176603


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Altın Gr. 1.698 1.699 14,04  
Cumhuriyet 11.326 11.497 55,00  
Tam 11.079 11.165 22,00  
Yarım 5.531 5.608 11,00  
Çeyrek 2.774 2.804 5,00  
Gümüş.Ons 24,26 24,28 0,14  
Gümüş Gr. 21,08 21,10 0,19  
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