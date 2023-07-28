***EUPWR*** EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.07.2023 17:51
***EUPWR*** EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
SEDAŞ-DAM-103-23-442 İKN 4.GRUP BETON KÖŞK VE HÜCRE ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
1.4950.000, -USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 28/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'SEDAŞ-DAM-103-23-442 İKN 4.GRUP BETON KÖŞK VE HÜCRE ALIMI'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 1.4950.000, -USD'dir. (Birmilyondörtyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ihale toplam bedeli KDV hariç 40.275.300, -TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176603
BIST