***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [EUREN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEUREN.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Miktar: 33.780.000 TL nominal, Aracı: GRM Kapanış Tarihi: 03.06.2022, Fiyat: 16,25 TL, Maksimum emir değeri: 548.925.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034120BIST