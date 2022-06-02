***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.06.2022 09:05
***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUREN.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Miktar: 33.780.000 TL nominal, Aracı: GRM Kapanış Tarihi: 03.06.2022, Fiyat: 16,25 TL, Maksimum emir değeri: 548.925.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034120
BIST
10:492.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 18,12
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.621
En Düşük
2.609
10:4916,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0483
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:4917,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0735
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:49989,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 989,80
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:47
|DOKTA
|26,76
|3.191.464
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,48
|27.457.648
|% 7,45
|
|GZNMI
|33,26
|15.647.681
|% 6,26
|
|IZINV
|19,14
|3.265.252
|% 5,92
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|2.488.720
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,76
|137.078.931
|% -7,80
|
|AVGYO
|2,73
|5.352.948
|% -5,54
|
|MERIT
|29,20
|858.167
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,84
|173.085.119
|% 1,07
|
|KOZAL
|204,70
|157.964.728
|% 0,64
|
|PSGYO
|10,76
|137.078.931
|% -7,80
|
|TAVHL
|46,48
|108.160.224
|% 0,96
|
|ULUUN
|17,35
|103.367.770
|% 3,89
|
|EKGYO
|2,84
|173.085.119
|% 1,07
|
|KLGYO
|1,14
|26.371.930
|% -3,39
|
|ODAS
|2,82
|43.155.473
|% -0,70
|
|HALKB
|5,91
|79.992.023
|% 0,68
|
|OSTIM
|1,92
|24.493.764
|% 3,78
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4930
|16,5007
|% 0,28
|
|Euro
|17,7424
|17,7735
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6869
|20,7906
|% 0,23
|
|Frank
|17,1841
|17,2876
|% 0,40
|
|Riyal
|4,3841
|4,4061
|% 0,19
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-2,12
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,58
|