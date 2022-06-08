***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.06.2022 09:16
***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., EUREN.E işlem koduyla 08/06/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,25 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035628
BIST
13:122.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,32
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
13:1217,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1002
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:1218,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1935
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:121.024,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.024,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:12
|EUREN
|19,65
|36.305.772
|% 9,96
|
|INVES
|36,08
|26.104.887
|% 7,70
|
|FONET
|12,79
|35.638.465
|% 7,57
|
|MAGEN
|13,21
|60.778.366
|% 6,88
|
|FLAP
|4,19
|44.781.498
|% 6,62
|
|TSGYO
|6,75
|50.829.036
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.995.308
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,95
|65.536.089
|% -7,25
|
|THYAO
|46,74
|3.055.620.260
|% 0,04
|
|SISE
|22,20
|1.525.223.175
|% 1,56
|
|SASA
|43,76
|985.748.613
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,76
|954.456.982
|% -0,50
|
|TOASO
|65,00
|739.239.571
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,65
|290.164.444
|% -1,12
|
|SEGYO
|1,17
|128.227.256
|% -7,14
|
|ODAS
|2,94
|289.540.191
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,02
|347.504.683
|% 1,26
|
|TSKB
|2,32
|194.445.424
|% 1,31
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2237
|17,2264
|% 0,59
|
|Euro
|18,5233
|18,5873
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,5121
|21,6200
|% 0,49
|
|Frank
|17,5496
|17,6553
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5771
|4,6001
|% 0,55
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.780
|6.951
|-6,60
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,19
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,17
|