***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [EUREN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEuropen Endüstri payları, 08/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Kimya Petrol Plastik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 168.780.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiEUROPEN ENDUSTRI XUTUM 08/06/2022EUROPEN ENDUSTRI XTUMY 08/06/2022EUROPEN ENDUSTRI XYLDZ 08/06/2022EUROPEN ENDUSTRI XHARZ 08/06/2022EUROPEN ENDUSTRI XUSIN 08/06/2022EUROPEN ENDUSTRI XKMYA 08/06/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035305BIST