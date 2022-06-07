***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
07.06.2022 15:26
***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Europen Endüstri payları, 08/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Kimya Petrol Plastik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 168.780.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
EUROPEN ENDUSTRI XUTUM 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XTUMY 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XYLDZ 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XHARZ 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XUSIN 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XKMYA 08/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035305
BIST
16:462.630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -18,59
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:4617,1396
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,3854
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:4618,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,4822
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:461.020,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,84
|Açılış
|: 1.020,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ULUUN
|22,66
|447.016.497
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|19.958.209
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.585.896
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,91
|233.339.544
|% 7,85
|
|FONET
|11,80
|80.623.696
|% 6,69
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.325.649
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,30
|105.712.386
|% -8,49
|
|OYYAT
|78,00
|78.971.589
|% -8,24
|
|TETMT
|243,90
|27.798.898
|% -7,23
|
|THYAO
|48,36
|5.457.642.934
|% -0,21
|
|SISE
|22,72
|3.303.811.506
|% -1,56
|
|SASA
|44,62
|2.253.251.993
|% 2,62
|
|KRDMD
|15,25
|1.923.887.058
|% 0,86
|
|SAHOL
|20,64
|1.800.525.189
|% -2,55
|
|SEGYO
|1,26
|381.214.033
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,83
|799.507.881
|% -0,35
|
|TSKB
|2,36
|569.696.666
|% -2,07
|
|DOHOL
|4,14
|882.312.846
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,79
|846.108.976
|% -1,84
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1285
|17,1396
|% 2,30
|
|Euro
|18,4256
|18,4555
|% 2,68
|
|Sterlin
|21,4326
|21,5401
|% 1,92
|
|Frank
|17,4951
|17,6005
|% 1,98
|
|Riyal
|4,5488
|4,5716
|% 2,15
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,32
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.914
|162,00
|
|Tam
|6.786
|6.956
|172,05
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,23
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,61
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,13
|