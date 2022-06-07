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***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

07.06.2022 15:26
***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [EUREN]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Europen Endüstri payları, 08/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Kimya Petrol Plastik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 168.780.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
EUROPEN ENDUSTRI XUTUM 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XTUMY 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XYLDZ 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XHARZ 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XUSIN 08/06/2022
EUROPEN ENDUSTRI XKMYA 08/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035305


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUUN 22,66 447.016.497 % 10,00  
ACSEL 55,35 19.958.209 % 9,93  
EMKEL 2,61 26.585.896 % 9,66  
TUKAS 12,91 233.339.544 % 7,85  
FONET 11,80 80.623.696 % 6,69  
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Dolar 17,1285 17,1396 % 2,30  
Euro 18,4256 18,4555 % 2,68  
Sterlin 21,4326 21,5401 % 1,92  
Frank 17,4951 17,6005 % 1,98  
Riyal 4,5488 4,5716 % 2,15  
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16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.853 0,29  
Altın Gr. 1.020 1.020 22,32  
Cumhuriyet 6.812 6.914 162,00  
Tam 6.786 6.956 172,05  
Yarım 3.280 3.365 83,23  
Çeyrek 1.645 1.683 41,61  
Gümüş.Ons 22,01 22,03 -0,20  
Gümüş Gr. 12,10 12,12 0,13  
Seans Raporu 16:46
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