***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
30.05.2022 18:03
***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [EUREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/05/2022
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
33.780.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
20,01
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
16,25
Aracı Kuruluş
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
548.925.000
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 33.780.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 16,25 TL fiyattan 02-03/06/2022 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EUREN.HE (ikincil piyasada işlem kodu EUREN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. EUREN.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 548.925.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033396
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2.554
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,3367
18:0517,6364
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|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
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|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
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|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
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|1.773.187.360
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|
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|Alış
|Satış
|%
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|% 0,15
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|% -0,17
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|Sterlin
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|% -0,10
|
|Frank
|17,0513
|17,1540
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3615
|4,3834
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-9,88
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,17
|