***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
06.06.2022 18:15
***EUREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EUREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/06/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
33.780.000
Baz Fiyat (TL)
16,25
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/06/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
02-03/06/2022
Açıklamalar
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 33.780.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 168.780.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 08/06/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,25 TL/pay baz fiyat, "EUREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034974
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1954
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7789
En Düşük
16,5644
18:0517,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2379
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0226
En Düşük
17,7366
18:05997,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 17,18
|Açılış
|: 997,94
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,42
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7617
|16,7688
|% 1,18
|
|Euro
|17,9503
|17,9794
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,0449
|21,1505
|% 1,72
|
|Frank
|17,1506
|17,2539
|% 0,94
|
|Riyal
|4,4546
|4,4770
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
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17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940