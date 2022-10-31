***EUREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:39
***EUREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075177
BIST
14:194.065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 85,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:1918,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:1918,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1193
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:19989,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 12,72
|Açılış
|: 989,59
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,30
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:17
|VAKKO
|33,88
|5.514.173
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|55.831.621
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|73.956.068
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.688.596
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,82
|92.421.671
|% -8,92
|
|LIDER
|48,44
|123.888.567
|% -8,60
|
|VERTU
|32,82
|136.941.267
|% -8,32
|
|PNSUT
|46,68
|66.241.415
|% -8,29
|
|PETUN
|44,28
|50.436.881
|% -7,94
|
|THYAO
|102,60
|3.847.648.383
|% 1,28
|
|SASA
|128,00
|3.102.745.412
|% 6,49
|
|SISE
|33,60
|2.260.442.486
|% 1,14
|
|ASELS
|33,42
|1.985.095.005
|% 3,72
|
|EKGYO
|4,51
|1.840.439.999
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|1.840.439.999
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,48
|1.598.866.689
|% 2,93
|
|ISCTR
|9,51
|1.367.495.373
|% 2,04
|
|AKBNK
|15,08
|1.838.295.329
|% 3,15
|
|DOHOL
|6,10
|742.871.345
|% 2,35
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6204
|% 0,07
|
|Euro
|18,5116
|18,5196
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4065
|21,5138
|% 0,69
|
|Frank
|18,6612
|18,7736
|% 0,93
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,12
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|21,32
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,50
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.237
|3.272
|23,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|1,27
|
Seans Raporu
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