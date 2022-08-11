***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıC&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.08.2022Tescil Tarihi09.08.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09.08.2022 - 10635AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Bağımsız Denetimi için belirlenen Bağımsız Denetim Firması 09.08.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 09.08.2022 tarih ve 10635 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054746BIST