***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2022AçıklamalarŞirketimizin 675.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 135.000.000,-TL'den 168.780.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve 23545 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, söz konusu Esas Sözleşme değişikliği 06.07.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Siciline tescil edilerek 07.07.2022 tarih ve 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştirBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/07/2022 07/07/2022 10615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044945BIST