***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.07.2022 09:58
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2022
Açıklamalar
Şirketimizin 675.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 135.000.000,-TL'den 168.780.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve 23545 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, söz konusu Esas Sözleşme değişikliği 06.07.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Siciline tescil edilerek 07.07.2022 tarih ve 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/07/2022 07/07/2022 10615
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044945
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0600
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
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17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0579
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05958,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -12,41
|Açılış
|: 958,78
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4704
|17,4839
|% 0,34
|
|Euro
|17,4849
|17,5078
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5639
|20,6671
|% -0,32
|
|Frank
|17,6756
|17,7821
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6420
|4,6653
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-29,55
|
|Altın Gr.
|960
|961
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.558
|6.693
|-40,00
|
|Yarım
|3.195
|3.260
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.629
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,45
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|-2,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
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