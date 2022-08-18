***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:49
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 55.000.000 54.830 70.792 37.772.017 40.189.571 67.580.730 50.775.940 251.782.296 -380.680 251.401.616
Transferler
50.775.940 -50.775.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.089 165.040 65.352.446 65.243.397 -311.394 64.932.003
Sermaye Arttırımı
22 34.046.707 -34.046.707
Sermaye Azaltımı
22 24.046.707
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-24.046.707 -24.046.707
Dönem Sonu Bakiyeler
22 65.000.000 260.741 94.248 37.772.017 40.189.571 84.309.963 65.352.446 292.978.986 -692.074 292.286.912
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 135.000.000 105.062.578 260.741 -936.579 65.189.571 49.446.041 114.685.924 468.708.278 -279.321 468.428.957
Transferler
114.685.924 -114.685.924
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.134 -382.937 7.486.313 498.555.168 -7.486.313 160.136.759 159.563.688 -143.069 159.420.619
Sermaye Arttırımı
22 33.780.000 532.335.168 532.335.168
Dönem Sonu Bakiyeler
22 168.780.000 105.062.578 70.609 -1.319.516 72.675.884 498.555.168 156.645.652 160.136.759 1.160.607.134 -422.390 1.160.184.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-648.273.418 6.516.663
Dönem Karı (Zararı)
160.054.671 65.114.721
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
160.054.671 65.114.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.654.071 -3.554.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 8.803.172 7.011.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
593.447 530.317
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-24 593.447 530.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.960.533 1.741.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.890.931 2.937.860
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.069.602 -1.195.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
463.868 -4.779.180
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.721.546 1.042.393
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9-26 4.268.530 -2.536.055
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9-25 -5.526.208 -3.285.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.166.251 1.826.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12-27 -30.114.641
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28-31 -4.051.610 1.826.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 29.999.302 -9.885.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-801.186.739 -49.147.157
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-502.724.186 -4.139.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -285.788.079 -34.199.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -28.467.500 232.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -140.623.017 -88.445.394
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -12.665.578 -6.455.825
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 168.996.079 68.131.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-20 85.542 15.729.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-630.477.997 12.413.193
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.795.421 -5.896.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.917.335 -14.058.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.297 576.190
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.297 576.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.089.632 -18.440.720
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -48.089.632 -18.440.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9.017.000 15.933.197
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.127.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
664.402.991 1.255.184
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.335.168 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 532.335.168 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.927.409 2.577.935
Kredilerden Nakit Girişleri
8 140.927.409 2.577.935
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.545.450
Ödenen Faiz
28 -7.266.895 -1.071.648
Alınan Faiz
28 1.095.828 60.291
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -143.069 -311.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.787.762 -6.286.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22 -382.937 165.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.170.699 -6.121.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.076.721 13.937.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.906.022 7.815.398
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 30.906.022 54.076.721
Finansal Yatırımlar
7 502.724.186 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
502.724.186 0
Ticari Alacaklar
490.645.180 210.805.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-9 319.949.349 132.205.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 170.695.831 78.600.303
Diğer Alacaklar
56.184.212 28.617.417
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-10 9.886.591 8.284.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 46.297.621 20.333.142
Türev Araçlar
31 2.252.850 3.986.150
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.252.850 3.986.150
Stoklar
359.353.729 218.730.712
Peşin Ödenmiş Giderler
18 22.884.335 10.213.501
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 17.795.421 15.419.862
ARA TOPLAM
1.482.745.935 541.849.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.482.745.935 541.849.777
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.086.336 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.086.336 0
Diğer Alacaklar
3.036.279 2.135.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.036.279 2.135.574
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 52.695.000 29.320.844
Maddi Duran Varlıklar
13 425.351.566 386.795.307
Binalar
194.482.286 195.862.527
Tesis, Makine ve Cihazlar
179.518.859 147.862.130
Taşıtlar
14.610.020 14.305.803
Mobilya ve Demirbaşlar
10.406.422 9.452.248
Özel Maliyetler
900.439 923.216
Yapılmakta Olan Yatırımlar
25.433.540 18.389.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.274.295 699.391
Diğer Haklar
1.274.295 699.391
Peşin Ödenmiş Giderler
18 8.356.554 8.361.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.356.554 8.361.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 6.972.504 8.162.574
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
498.772.534 435.475.500
TOPLAM VARLIKLAR
1.981.518.469 977.325.277
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 108.106.006 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.106.006 0
Banka Kredileri
108.106.006
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 63.773.839 55.201.394
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
63.773.839 55.201.394
Banka Kredileri
16.283.091 18.917.450
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.490.748 36.283.944
Ticari Borçlar
403.387.943 238.405.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-9 5.573.324 2.147.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 397.814.619 236.257.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 13.827.924 9.115.755
Türev Araçlar
31 2.172.800 10.503.160
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.172.800 10.503.160
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.298.083 11.981.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 12.298.083 11.981.079
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 32.543.333 23.697.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.691.614 3.622.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.691.614 3.622.012
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.157.528 10.961.050
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4-10 5.464.604 3.627.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.692.924 7.333.294
ARA TOPLAM
648.959.070 363.487.326
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.959.070 363.487.326
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.536.379 95.458.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.536.379 95.458.488
Banka Kredileri
117.382 6.323.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
113.418.997 89.135.448
Ticari Borçlar
9 1.313.336 2.826.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.313.336 2.826.105
Diğer Borçlar
714.734 710.496
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-10 665.000 665.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 49.734 45.496
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
720.778 864.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 720.778 864.934
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.814.104 12.685.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16-17 14.533.848 11.193.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.280.256 1.491.582
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 39.275.324 32.863.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.374.655 145.408.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
821.333.725 508.896.320
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.160.607.134 468.708.278
Ödenmiş Sermaye
22 168.780.000 135.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3-22 498.555.168 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
103.813.671 104.386.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 105.133.187 105.323.321
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
105.062.578 105.062.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.609 260.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 -1.319.516 -936.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.661.392 175.079
Yasal Yedekler
22 7.661.392 175.079
Diğer Yedekler
22 65.014.492 65.014.492
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 156.645.652 49.446.041
Net Dönem Karı veya Zararı
160.136.759 114.685.924
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.7 -422.390 -279.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.160.184.744 468.428.957
TOPLAM KAYNAKLAR
1.981.518.469 977.325.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.115.137.792 464.313.249 642.138.662 252.743.762
Satışların Maliyeti
-880.886.832 -375.440.839 -518.254.700 -201.875.715
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
234.250.960 88.872.410 123.883.962 50.868.047
BRÜT KAR (ZARAR)
234.250.960 88.872.410 123.883.962 50.868.047
Genel Yönetim Giderleri
-17.079.382 -10.936.346 -9.177.814 -5.891.214
Pazarlama Giderleri
-31.795.522 -13.891.220 -18.228.922 -8.090.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
95.972.453 31.346.577 69.876.065 18.419.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-72.897.943 -14.868.052 -55.738.760 -6.028.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.450.566 80.523.369 110.614.531 49.278.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35.737.473 15.231.181 35.333.033 13.267.876
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.446.289 -62.522 -567.348 -3.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
241.741.750 95.692.028 145.380.216 62.542.989
Finansman Gelirleri
14.030.138 2.036.167 -5.377.974 589.016
Finansman Giderleri
-55.524.422 -19.006.039 -21.900.958 -9.708.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
200.247.466 78.722.156 118.101.284 53.423.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.192.795 -13.607.435 -22.293.727 -7.977.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.543.333 -5.896.530 -14.789.007 -4.562.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.649.462 -7.710.905 -7.504.720 -3.415.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
160.054.671 65.114.721 95.807.557 45.445.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.054.671 65.114.721 95.807.557 45.445.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.088 -237.725 -19.968 -157.540
Ana Ortaklık Payları
160.136.759 65.352.446 95.827.525 45.603.328
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-634.052 -182.718 -236.854 159.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-237.668 -342.609 -88.842 206.888
Yabancı Para Çevrim Farkları
-443.918 91.371 -165.781 -5.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.534 68.520 17.769 -41.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
47.534 68.520 17.769 -41.378
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-634.052 -182.718 -236.854 159.628
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.420.619 64.932.003 95.570.703 45.605.416
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-143.069 -311.394 -47.218 -194.892
Ana Ortaklık Payları
159.563.688 65.243.397 95.617.921 45.800.308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056851
BIST