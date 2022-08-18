***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 55.000.000 54.830 70.792 37.772.017 40.189.571 67.580.730 50.775.940 251.782.296 -380.680 251.401.616Transferler50.775.940 -50.775.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-274.089 165.040 65.352.446 65.243.397 -311.394 64.932.003Sermaye Arttırımı22 34.046.707 -34.046.707Sermaye Azaltımı22 24.046.707Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-24.046.707 -24.046.707Dönem Sonu Bakiyeler22 65.000.000 260.741 94.248 37.772.017 40.189.571 84.309.963 65.352.446 292.978.986 -692.074 292.286.912Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 135.000.000 105.062.578 260.741 -936.579 65.189.571 49.446.041 114.685.924 468.708.278 -279.321 468.428.957Transferler114.685.924 -114.685.924Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-190.134 -382.937 7.486.313 498.555.168 -7.486.313 160.136.759 159.563.688 -143.069 159.420.619Sermaye Arttırımı22 33.780.000 532.335.168 532.335.168Dönem Sonu Bakiyeler22 168.780.000 105.062.578 70.609 -1.319.516 72.675.884 498.555.168 156.645.652 160.136.759 1.160.607.134 -422.390 1.160.184.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-648.273.418 6.516.663Dönem Karı (Zararı)160.054.671 65.114.721Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)160.054.671 65.114.721Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.654.071 -3.554.371Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 8.803.172 7.011.791Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler593.447 530.317Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9-24 593.447 530.317Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.960.533 1.741.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.890.931 2.937.860Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.069.602 -1.195.867Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler463.868 -4.779.180Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.721.546 1.042.393Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9-26 4.268.530 -2.536.055Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9-25 -5.526.208 -3.285.518Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.166.251 1.826.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12-27 -30.114.641Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28-31 -4.051.610 1.826.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 29.999.302 -9.885.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-801.186.739 -49.147.157Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-502.724.186 -4.139.018Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -285.788.079 -34.199.891Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -28.467.500 232.610Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -140.623.017 -88.445.394Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -12.665.578 -6.455.825Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 168.996.079 68.131.323Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-20 85.542 15.729.038Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-630.477.997 12.413.193Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.795.421 -5.896.530YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.917.335 -14.058.558Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri155.297 576.190Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri155.297 576.190Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.089.632 -18.440.720Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -48.089.632 -18.440.720Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 9.017.000 15.933.197Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -12.127.225FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI664.402.991 1.255.184Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri532.335.168 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 532.335.168 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri140.927.409 2.577.935Kredilerden Nakit Girişleri8 140.927.409 2.577.935Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-2.545.450Ödenen Faiz28 -7.266.895 -1.071.648Alınan Faiz28 1.095.828 60.291Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22 -143.069 -311.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.787.762 -6.286.711Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi22 -382.937 165.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.170.699 -6.121.671DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.076.721 13.937.069DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.906.022 7.815.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 30.906.022 54.076.721Finansal Yatırımlar7 502.724.186 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar502.724.186 0Ticari Alacaklar490.645.180 210.805.414İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-9 319.949.349 132.205.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 170.695.831 78.600.303Diğer Alacaklar56.184.212 28.617.417İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-10 9.886.591 8.284.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 46.297.621 20.333.142Türev Araçlar31 2.252.850 3.986.150Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.252.850 3.986.150Stoklar359.353.729 218.730.712Peşin Ödenmiş Giderler18 22.884.335 10.213.501Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 17.795.421 15.419.862ARA TOPLAM1.482.745.935 541.849.777TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.482.745.935 541.849.777DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.086.336 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.086.336 0Diğer Alacaklar3.036.279 2.135.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.036.279 2.135.574Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 52.695.000 29.320.844Maddi Duran Varlıklar13 425.351.566 386.795.307Binalar194.482.286 195.862.527Tesis, Makine ve Cihazlar179.518.859 147.862.130Taşıtlar14.610.020 14.305.803Mobilya ve Demirbaşlar10.406.422 9.452.248Özel Maliyetler900.439 923.216Yapılmakta Olan Yatırımlar25.433.540 18.389.383Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.274.295 699.391Diğer Haklar1.274.295 699.391Peşin Ödenmiş Giderler18 8.356.554 8.361.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.356.554 8.361.810Ertelenmiş Vergi Varlığı29 6.972.504 8.162.574TOPLAM DURAN VARLIKLAR498.772.534 435.475.500TOPLAM VARLIKLAR1.981.518.469 977.325.277KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 108.106.006 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar108.106.006 0Banka Kredileri108.106.006Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 63.773.839 55.201.394İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları63.773.839 55.201.394Banka Kredileri16.283.091 18.917.450Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.490.748 36.283.944Ticari Borçlar403.387.943 238.405.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-9 5.573.324 2.147.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 397.814.619 236.257.812Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 13.827.924 9.115.755Türev Araçlar31 2.172.800 10.503.160Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.172.800 10.503.160Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.298.083 11.981.079İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 12.298.083 11.981.079Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 32.543.333 23.697.573Kısa Vadeli Karşılıklar4.691.614 3.622.012Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.691.614 3.622.012Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.157.528 10.961.050İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4-10 5.464.604 3.627.756İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 2.692.924 7.333.294ARA TOPLAM648.959.070 363.487.326TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER648.959.070 363.487.326UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar113.536.379 95.458.488İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar113.536.379 95.458.488Banka Kredileri117.382 6.323.040Kiralama İşlemlerinden Borçlar113.418.997 89.135.448Ticari Borçlar9 1.313.336 2.826.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.313.336 2.826.105Diğer Borçlar714.734 710.496İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-10 665.000 665.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 49.734 45.496Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)720.778 864.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 720.778 864.934Uzun Vadeli Karşılıklar16.814.104 12.685.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16-17 14.533.848 11.193.923Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.280.256 1.491.582Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 39.275.324 32.863.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.374.655 145.408.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER821.333.725 508.896.320ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.160.607.134 468.708.278Ödenmiş Sermaye22 168.780.000 135.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3-22 498.555.168 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)103.813.671 104.386.742Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 105.133.187 105.323.321Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)105.062.578 105.062.578Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.609 260.743Yabancı Para Çevrim Farkları22 -1.319.516 -936.579Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.661.392 175.079Yasal Yedekler22 7.661.392 175.079Diğer Yedekler22 65.014.492 65.014.492Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 156.645.652 49.446.041Net Dönem Karı veya Zararı160.136.759 114.685.924Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.7 -422.390 -279.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.160.184.744 468.428.957TOPLAM KAYNAKLAR1.981.518.469 977.325.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.115.137.792 464.313.249 642.138.662 252.743.762Satışların Maliyeti-880.886.832 -375.440.839 -518.254.700 -201.875.715TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)234.250.960 88.872.410 123.883.962 50.868.047BRÜT KAR (ZARAR)234.250.960 88.872.410 123.883.962 50.868.047Genel Yönetim Giderleri-17.079.382 -10.936.346 -9.177.814 -5.891.214Pazarlama Giderleri-31.795.522 -13.891.220 -18.228.922 -8.090.446Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler95.972.453 31.346.577 69.876.065 18.419.752Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-72.897.943 -14.868.052 -55.738.760 -6.028.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)208.450.566 80.523.369 110.614.531 49.278.125Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.737.473 15.231.181 35.333.033 13.267.876Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.446.289 -62.522 -567.348 -3.012FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)241.741.750 95.692.028 145.380.216 62.542.989Finansman Gelirleri14.030.138 2.036.167 -5.377.974 589.016Finansman Giderleri-55.524.422 -19.006.039 -21.900.958 -9.708.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)200.247.466 78.722.156 118.101.284 53.423.310Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.192.795 -13.607.435 -22.293.727 -7.977.522Dönem Vergi (Gideri) Geliri-32.543.333 -5.896.530 -14.789.007 -4.562.169Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.649.462 -7.710.905 -7.504.720 -3.415.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)160.054.671 65.114.721 95.807.557 45.445.788DÖNEM KARI (ZARARI)160.054.671 65.114.721 95.807.557 45.445.788Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-82.088 -237.725 -19.968 -157.540Ana Ortaklık Payları160.136.759 65.352.446 95.827.525 45.603.328Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-634.052 -182.718 -236.854 159.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-237.668 -342.609 -88.842 206.888Yabancı Para Çevrim Farkları-443.918 91.371 -165.781 -5.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.534 68.520 17.769 -41.378Dönem Vergi (Gideri) Geliri47.534 68.520 17.769 -41.378Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-634.052 -182.718 -236.854 159.628TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.420.619 64.932.003 95.570.703 45.605.416Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-143.069 -311.394 -47.218 -194.892Ana Ortaklık Payları159.563.688 65.243.397 95.617.921 45.800.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056851BIST