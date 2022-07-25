***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. , Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notunu AA (tr) olarak belirlemiştir. Ayrıntıları ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047615BIST