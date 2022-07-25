***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.07.2022 18:22
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. , Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notunu AA (tr) olarak belirlemiştir. Ayrıntıları ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047615
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0858
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0831
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,40
|Açılış
|: 986,40
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8494
|17,8526
|% 0,45
|
|Euro
|18,0720
|18,1131
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,4122
|21,5195
|% 0,26
|
|Frank
|18,4750
|18,5863
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7386
|4,7623
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,47
|
|Altın Gr.
|986
|987
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.639
|6.712
|-4,00
|
|Yarım
|3.235
|3.281
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,14
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,96
|