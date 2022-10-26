***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.10.2022 09:28
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.10.2022 tarih ve 12083 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074224
BIST
15:353.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -32,35
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:3518,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:3518,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0946
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5999
15:35993,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,84
|Açılış
|: 993,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler15:35
|FONET
|13,75
|136.500.469
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.026.795
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.971.504
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.155.565
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,61
|29.976.342
|% -6,61
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,50
|6.921.400.886
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,37
|2.539.137.954
|% -2,60
|
|PETKM
|13,62
|2.045.955.577
|% 1,87
|
|SISE
|33,50
|2.015.996.031
|% -1,47
|
|EREGL
|30,22
|1.813.199.670
|% -1,88
|
|TSKB
|3,10
|891.450.201
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,49
|1.253.277.440
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,10
|363.528.078
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,37
|2.539.137.954
|% -2,60
|
|PETKM
|13,62
|2.045.955.577
|% 1,87
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6099
|18,6147
|% 0,04
|
|Euro
|18,6638
|18,6758
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,4710
|21,5787
|% -0,43
|
|Frank
|18,6986
|18,8113
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,15
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-8,54
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.677
|6.734
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,48
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50OZRDN
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 14.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 358, 854 adet işlem
-
15:49KFEIN
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 287 adet işlem
-
15:48XU100
Endeks 3, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 47, 742.00 milyon TL de
-
15:46HUNER
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 901 adet işlem
-
15:45DOGUB
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 025, 047 adet işlem