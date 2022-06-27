***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun 23.09.2021 tarihli ve 21-44/646-323 sayılı gerekçeli kararı, 22.06.2022 tarih ve E-814352258 nolu yazı ile şirketimize bildirilmiştir. İlgili yazıda 2021 eylül ayında yapılan inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ve soruşturma açılmamasına karar verildiği Şirket'imize bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039521BIST