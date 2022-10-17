***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 18:32
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hali hazırda 14,7 Megawattlık güneş enerjisi santrali yatırımı devam etmektedir.Devam eden yatırımın 11,1 Megawattlık kısmının 2022 yıl sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. Mevcut yatırımların toplam elektrik tüketimimizin %27'sini karşılamaktadır .Yönetim Kurulu 17.10.2022 tarihinde toplanarak kalan elektrik tüketimi ihtiyaçları için ilave 19 Megawattlık daha güneş enerjisi santrali yatırımı kararı almıştır. Toplam yatırım bedelinin 14-16 milyon USD olacağı tahmin edilmektedir. Bu yatırımla birlikte toplam kurulu gücün 33 Megawatta çıkması ve elektrik tüketimimizin %60-65 ini karşılaması öngörülmektedir. Yatırımla ilgili tedarikçi görüşmeleri, satın almaları ve projelendirilmesi için Genel Müdür Sn.Adem DOĞAR'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072568
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0397
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05986,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 986,35
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5803
|18,5826
|% 0,01
|
|Euro
|18,3160
|18,3317
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9281
|21,0330
|% -0,63
|
|Frank
|18,5752
|18,6871
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,71
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.672
|6.757
|28,00
|
|Yarım
|3.251
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|-1,79
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem