***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hali hazırda 14,7 Megawattlık güneş enerjisi santrali yatırımı devam etmektedir.Devam eden yatırımın 11,1 Megawattlık kısmının 2022 yıl sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. Mevcut yatırımların toplam elektrik tüketimimizin %27'sini karşılamaktadır .Yönetim Kurulu 17.10.2022 tarihinde toplanarak kalan elektrik tüketimi ihtiyaçları için ilave 19 Megawattlık daha güneş enerjisi santrali yatırımı kararı almıştır. Toplam yatırım bedelinin 14-16 milyon USD olacağı tahmin edilmektedir. Bu yatırımla birlikte toplam kurulu gücün 33 Megawatta çıkması ve elektrik tüketimimizin %60-65 ini karşılaması öngörülmektedir. Yatırımla ilgili tedarikçi görüşmeleri, satın almaları ve projelendirilmesi için Genel Müdür Sn.Adem DOĞAR'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072568BIST