***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 09:56
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden 14,76 Megawatt'lık Güneş Enerjisi yatırımına ilave olarak 17.10.2022 tarihinde 19 Meg
10:413.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -38,44
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
10:4118,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
10:4118,5319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5041
10:41989,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,65
|Açılış
|: 989,50
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
988,42
BIST En Aktif Hisseler10:41
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|22.736.675
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|52.930.725
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|39.467.133
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|5.639.690
|% 9,94
|
|AGYO
|6,11
|3.352.685
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,30
|64.765.797
|% -7,57
|
|ICBCT
|8,06
|30.548.831
|% -6,82
|
|DGNMO
|4,89
|29.876.392
|% -6,50
|
|MZHLD
|138,20
|6.895.292
|% -6,50
|
|THYAO
|98,40
|652.457.525
|% -1,01
|
|TUPRS
|365,20
|525.555.672
|% -2,04
|
|SASA
|106,00
|435.761.901
|% 2,02
|
|AKBNK
|15,19
|356.750.393
|% -0,26
|
|EKGYO
|4,44
|314.575.982
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,44
|314.575.982
|% -1,77
|
|IEYHO
|1,65
|61.352.029
|% 3,77
|
|ISCTR
|9,25
|301.876.295
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,25
|269.442.819
|% -0,22
|
|ODAS
|8,06
|209.571.854
|% -0,49
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6221
|% 0,12
|
|Euro
|18,5190
|18,5319
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,3737
|21,4808
|% -0,26
|
|Frank
|18,6337
|18,7460
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,09
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-10,36
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.639
|6.702
|-34,00
|
|Yarım
|3.235
|3.278
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.638
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,16
|