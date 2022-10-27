Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2022 09:56
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin devam eden 14,76 Megawatt'lık Güneş Enerjisi yatırımına ilave olarak 17.10.2022 tarihinde 19 Meg
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:413.896
Değişim :  -0,98% |  -38,44
Açılış :  3.929  
Önceki Kapanış :  3.935  
En Yüksek
3.930 En Düşük
3.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 15,73 373.446 % 10,00  
TUREX 18,07 22.736.675 % 9,98  
VERUS 89,85 52.930.725 % 9,98  
PKENT 168,80 39.467.133 % 9,97  
TUCLK 24,12 5.639.690 % 9,94  
daha fazla
10:41 Alış Satış %  
Dolar 18,6081 18,6221 % 0,12  
Euro 18,5190 18,5319 % -0,09  
Sterlin 21,3737 21,4808 % -0,26  
Frank 18,6337 18,7460 % -0,29  
Riyal 4,9381 4,9629 % 0,09  
daha fazla
10:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 -10,36  
Altın Gr. 989 990 -4,57  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.639 6.702 -34,00  
Yarım 3.235 3.278 -16,00  
Çeyrek 1.622 1.638 -9,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,31 -0,31  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 -0,14  
B. Petrol 93,88 93,88 -1,16  
Seans Raporu 10:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru