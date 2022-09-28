***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 675.000.000Mevcut Sermaye (TL) 168.780.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 840.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 40.500.000 161.064.166,370 397,68929 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 39.000.000 155.098.826,880 397,68929 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 NâmaC Grubu, EUREN, TREEURN00030 89.280.000 355.057.006,750 397,68929 C Grubu C Grubu, EUREN, TREEURN00030 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 168.780.000 671.220.000,000 397,68929İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 498.555.168Geçmiş Yıl Karları (TL) 107.650.340Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 65.014.492Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 28.09.2022 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6/6.Maddesinin "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesindeŞirketimizin 675.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 168.780.000- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 498.555.168- TL, Diğer Yedekler 65.014.492 ve Geçmiş yıl karı 107.650.340 olmak üzere toplam 671.220.000.-TL artırılarak 840.000.000.- TL'ye çıkartılmasına,Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine,Karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EUROPEN Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065722BIST