***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN SPK'YA BAŞVURU HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 675.000.000Mevcut Sermaye (TL) 168.780.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 840.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 40.500.000 161.064.166,370 397,68929 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 39.000.000 155.098.826,880 397,68929 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014 NâmaC Grubu, EUREN, TREEURN00030 89.280.000 355.057.006,750 397,68929 C Grubu C Grubu, EUREN, TREEURN00030 Hamiline