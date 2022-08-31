***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 675.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 135.000.000-TL'den 163.780.000-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 33.780.000-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 08 Haziran 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla raporumuz ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059158BIST