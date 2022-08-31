***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
31.08.2022 18:29
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 675.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 135.000.000-TL'den 163.780.000-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 33.780.000-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 08 Haziran 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla raporumuz ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059158
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1091
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05994,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,75
|Açılış
|: 994,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2006
|18,2108
|% 0,14
|
|Euro
|18,1567
|18,1849
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,9570
|21,0622
|% -0,58
|
|Frank
|18,4788
|18,5901
|% -0,28
|
|Riyal
|4,8313
|4,8555
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-14,65
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-7,15
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.692
|6.762
|-12,00
|
|Yarım
|3.261
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|-3,61
|