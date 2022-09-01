***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.09.2022 18:28
***EUREN*** EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 675.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 135.000.000-TL'den 163.780.000-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 33.780.000-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 08 Haziran 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla raporumuz ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059430
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.004,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.004,34
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2112
|18,2213
|% 0,14
|
|Euro
|18,1565
|18,1646
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9410
|21,0460
|% 0,02
|
|Frank
|18,5022
|18,6137
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8324
|4,8567
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|16,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|10,96
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.755
|6.821
|56,00
|
|Yarım
|3.292
|3.335
|28,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,18
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
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