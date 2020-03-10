***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:45
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826213
BIST
16:11103.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -49,98
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:116,1330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0138
|Açılış
|: 6,1365
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:116,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0506
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:11328,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -3,49
|Açılış
|: 328,32
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,90
|4.774.833
|% 12,40
|
|DOKTA
|24,86
|16.025.688
|% 11,98
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|863.805
|% -14,98
|
|MAALT
|65,00
|5.846.472
|% -11,56
|
|TDGYO
|1,75
|4.495.195
|% -10,26
|
|TGSAS
|4,16
|3.359.997
|% -9,57
|
|LUKSK
|8,15
|420.826
|% -9,24
|
|THYAO
|10,41
|855.787.541
|% 0,29
|
|ASELS
|27,10
|771.783.978
|% -2,38
|
|GARAN
|9,48
|520.587.379
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,34
|354.834.372
|% 2,18
|
|ODAS
|1,81
|212.535.210
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,34
|354.834.372
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,22
|178.526.715
|% -3,17
|
|ODAS
|1,81
|212.535.210
|% -3,21
|
|KARSN
|1,61
|144.105.076
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,33
|113.104.395
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9710
|8,0110
|% -0,80
|
|Frank
|6,5679
|6,6074
|% -0,66
|
|Riyal
|1,6298
|1,6380
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,88
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.161
|2.215
|-7,66
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-3,70
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,14
|37,14
|2,78
|