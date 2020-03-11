EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|227.817.297
|% 19,82
|RTALB
|2,30
|41.627.639
|% 19,79
|DEVA
|9,89
|151.025.014
|% 19,30
|SELEC
|7,28
|101.676.594
|% 18,37
|ECZYT
|10,75
|101.963.917
|% 16,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9864
|8,0265
|% 0,75
|Frank
|6,6110
|6,6508
|% 1,34
|Riyal
|1,6459
|1,6542
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,39
|Altın Gr.
|332
|332
|5,14
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|Tam
|2.187
|2.242
|32,53
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,74
|Çeyrek
|530
|542
|7,87
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-1,56
Seans Raporu
- 16:21KARTN Yüzde -5.23 oranında düşüşle 306.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 043 adet işlem
- 16:20DESPC Yüzde -9.64 oranında düşüşle 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 229, 862 adet işlem
- 16:19XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1933, 82 kaybederek (% -1.59 ) 120, 062
- 16:19XU100 Endeks 99, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 83 altında . İşlem hacmi 6, 695.00 milyon TL de
- 16:19LOGO Yüzde -5.91 oranında düşüşle 66.05 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 187 adet işlem