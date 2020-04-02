***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:36
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834098
BIST
11:2889.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 257,67
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:286,6688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0336
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:287,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0479
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:28342,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,57
|Açılış
|: 342,57
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|2.742.341
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,51
|655.218
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|ESCOM
|2,53
|14.469.266
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|2.910.458
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|SEKUR
|4,12
|446.328
|% -8,44
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|SASA
|7,92
|237.193.381
|% 0,25
|
|GARAN
|7,86
|166.819.235
|% 0,26
|
|ASELS
|23,04
|131.403.980
|% 0,70
|
|PGSUS
|34,52
|130.846.877
|% -3,74
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,03
|55.905.030
|% -3,74
|
|GSRAY
|2,37
|113.524.852
|% -2,87
|
|ODAS
|1,39
|60.103.849
|% -0,71
|
|KRDMD
|1,97
|74.425.349
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2754
|8,3170
|% 0,12
|
|Frank
|6,8881
|6,9295
|% -0,39
|
|Riyal
|1,7732
|1,7821
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|-0,25
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,32
|27,32
|2,58
|