***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:00
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839737
BIST
12:2198.926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.306,60
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.949
En Düşük
97.897
12:216,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:217,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:21382,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,06
|Açılış
|: 382,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,71
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|39.058.466
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.961.725
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|60.195.302
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|21.101.383
|% 9,96
|
|IHGZT
|4,60
|39.660
|% -7,82
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,54
|6.090.245
|% -4,51
|
|SNGYO
|0,96
|16.394.334
|% -4,00
|
|PEKGY
|3,56
|2.127.743
|% -3,52
|
|SOKM
|10,58
|155.184.179
|% 9,41
|
|ODAS
|1,66
|89.173.070
|% 2,47
|
|ARDYZ
|25,66
|74.216.327
|% 9,38
|
|KFEIN
|15,66
|42.318.472
|% 3,16
|
|ENJSA
|6,49
|31.188.536
|% 3,34
|
|ODAS
|1,66
|89.173.070
|% 2,47
|
|SOKM
|10,58
|155.184.179
|% 9,41
|
|IHLGM
|1,07
|13.420.154
|% 1,90
|
|ENJSA
|6,49
|31.188.536
|% 3,34
|
|BNTAS
|2,95
|13.985.485
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5929
|8,6360
|% 0,52
|
|Frank
|7,1779
|7,2212
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8472
|1,8565
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|17,76
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.503
|19,40
|
|Tam
|2.508
|2.568
|19,90
|
|Yarım
|1.222
|1.254
|9,70
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|17,57
|17,57
|-1,76
|