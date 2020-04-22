***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:52
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839758
BIST
12:1398.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.262,07
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.929
En Düşük
97.897
12:136,9776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:137,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:13381,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,30
|Açılış
|: 381,52
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|38.856.728
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.945.590
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,26
|21.044.610
|% 9,96
|
|BIZIM
|14,79
|42.396.157
|% 9,96
|
|IHGZT
|4,60
|39.660
|% -7,82
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,55
|5.995.613
|% -4,14
|
|SNGYO
|0,96
|15.919.831
|% -4,00
|
|DITAS
|15,71
|1.852.853
|% -3,74
|
|GARAN
|8,28
|257.503.714
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,85
|207.859.687
|% 7,56
|
|GSRAY
|2,71
|200.695.630
|% 6,69
|
|ECILC
|4,73
|192.125.724
|% 1,72
|
|ASELS
|27,14
|141.376.164
|% 0,67
|
|DOHOL
|1,85
|207.859.687
|% 7,56
|
|KARSN
|1,57
|127.221.255
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,71
|200.695.630
|% 6,69
|
|ODAS
|1,65
|86.854.445
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,01
|82.606.784
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5906
|8,6337
|% 0,49
|
|Frank
|7,1776
|7,2208
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8470
|1,8562
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,05
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.504
|20,30
|
|Tam
|2.509
|2.569
|20,80
|
|Yarım
|1.223
|1.254
|10,10
|
|Çeyrek
|613
|627
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|17,70
|17,70
|-1,63
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