***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:45
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840077
BIST
13:4798.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 796,44
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.015
En Düşük
97.929
13:476,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:477,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:47388,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,19
|Açılış
|: 388,77
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.403.870
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.939.932
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.732.749
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|83.354.828
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|EUYO
|1,53
|7.301.262
|% -4,97
|
|ECILC
|4,88
|487.404.847
|% 4,72
|
|GARAN
|8,12
|420.530.413
|% 0,62
|
|SASA
|9,08
|320.899.076
|% 4,13
|
|GUSGR
|3,09
|311.214.153
|% 9,57
|
|PETKM
|3,49
|296.925.783
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,09
|311.214.153
|% 9,57
|
|ECILC
|4,88
|487.404.847
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|296.925.783
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,80
|125.913.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,23
|79.828.876
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5825
|8,6256
|% 0,41
|
|Frank
|7,1220
|7,1650
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|3,97
|
|Altın Gr.
|388
|389
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.550
|13,20
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,40
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,50
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,59
|21,59
|0,26
|