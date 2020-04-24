***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 16:18
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840134
BIST
17:3298.721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 549,70
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
17:326,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
17:327,5379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5534
En Düşük
7,4741
17:32387,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,91
|Açılış
|: 387,25
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|22,00
|32.793.922
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.248.168
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.798.224
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|11.174.132
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.194.151
|% 9,99
|
|EUYO
|1,45
|17.216.626
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|DOKTA
|26,50
|17.158.421
|% -5,83
|
|GARAN
|8,13
|808.167.187
|% 0,74
|
|ECILC
|4,76
|596.739.534
|% 2,15
|
|ASELS
|26,50
|549.230.293
|% -1,05
|
|SASA
|8,88
|465.631.700
|% 1,83
|
|SOKM
|11,69
|432.489.540
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,09
|421.131.296
|% 9,57
|
|ECILC
|4,76
|596.739.534
|% 2,15
|
|TSKB
|1,02
|107.398.127
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|362.934.861
|% 0,87
|
|GARAN
|8,13
|808.167.187
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5837
|8,6268
|% 0,42
|
|Frank
|7,1395
|7,1825
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-7,28
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.538
|1,20
|
|Tam
|2.542
|2.604
|1,20
|
|Yarım
|1.238
|1.271
|0,50
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,51
|21,51
|0,18
|