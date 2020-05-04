***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 10:03
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842156
BIST
10:3999.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -1.694,42
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:397,0149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:397,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0333
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:39385,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,90
|Açılış
|: 385,41
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.811.444
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|12.089.245
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.415.826
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,48
|255.066
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|858.724
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.766.673
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,88
|152.955.485
|% 7,46
|
|GSRAY
|2,65
|148.865.722
|% 2,71
|
|GARAN
|8,17
|137.762.104
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,58
|120.798.291
|% 5,28
|
|THYAO
|10,50
|101.709.670
|% -1,78
|
|GSRAY
|2,65
|148.865.722
|% 2,71
|
|AFYON
|2,88
|152.955.485
|% 7,46
|
|ODAS
|1,74
|39.929.397
|% -2,79
|
|TSPOR
|5,58
|120.798.291
|% 5,28
|
|YKBNK
|2,06
|38.242.101
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7208
|8,7645
|% -0,11
|
|Frank
|7,2672
|7,3110
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8648
|1,8742
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.530
|16,50
|
|Tam
|2.542
|2.592
|16,90
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|8,30
|
|Çeyrek
|621
|634
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,01
|26,01
|-0,43
|