***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2020 10:47
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851331
BIST
13:30111.312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.756,04
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.362
En Düşük
110.706
13:306,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
13:307,7409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:30380,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,21
|Açılış
|: 380,80
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|80.871.204
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.158.423
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.738.645
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.018.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.358.816
|% -6,24
|
|ASELS
|32,52
|608.314.448
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,40
|586.194.748
|% 3,34
|
|GARAN
|8,23
|539.166.290
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|495.072.521
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|416.942.521
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,96
|495.072.521
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|416.942.521
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,40
|586.194.748
|% 3,34
|
|ODAS
|2,14
|352.338.323
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,61
|237.884.548
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6335
|8,6768
|% 0,70
|
|Frank
|7,1970
|7,2404
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|5,91
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,50
|
|Tam
|2.542
|2.559
|6,80
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|0,55
|