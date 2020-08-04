***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:37
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864777
BIST
11:311.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:317,0290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1301
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:318,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1632
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:31458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 11,61
|Açılış
|: 458,55
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.734.131
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|6.222.714
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.090.502
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,33
|16.989.854
|% 9,45
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|16.333.263
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|567.427
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|688.012.509
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,10
|670.761.158
|% -1,41
|
|KRDMD
|2,83
|450.543.230
|% 1,80
|
|ASELS
|17,06
|382.606.707
|% -1,16
|
|THYAO
|10,86
|305.755.997
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,10
|670.761.158
|% -1,41
|
|KRDMD
|2,83
|450.543.230
|% 1,80
|
|TSKB
|1,11
|116.747.958
|% 0,91
|
|GARAN
|6,80
|688.012.509
|% 0,59
|
|GSDHO
|2,46
|196.184.164
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1470
|9,1929
|% 1,97
|
|Frank
|7,6660
|7,7122
|% 2,12
|
|Riyal
|1,8665
|1,8759
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|10,57
|
|Altın Gr.
|457
|457
|10,49
|
|Cumhuriyet
|2.982
|3.027
|8,00
|
|Tam
|3.082
|3.122
|51,30
|
|Yarım
|1.496
|1.522
|25,00
|
|Çeyrek
|750
|763
|12,60
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|0,43
|