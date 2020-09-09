***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 10:17
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874097
BIST
11:301.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:307,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4930
En Düşük
7,4760
11:308,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:30464,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 464,63
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:30
|FMIZP
|88,00
|20.637.120
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.376.028
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.326.133
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.260.080
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|8.624.647
|% -9,90
|
|TSPOR
|6,97
|283.603.565
|% 7,07
|
|FENER
|49,20
|272.334.593
|% 9,87
|
|GSRAY
|4,71
|240.824.422
|% 8,28
|
|AFYON
|4,15
|219.095.834
|% 3,23
|
|THYAO
|10,84
|217.066.979
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,79
|148.111.745
|% -1,10
|
|ODAS
|2,58
|204.152.389
|% 3,20
|
|AFYON
|4,15
|219.095.834
|% 3,23
|
|GSRAY
|4,71
|240.824.422
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,49
|178.047.640
|% 4,18
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4901
|7,4930
|% 0,14
|
|Euro
|8,8155
|8,8201
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,6754
|9,7239
|% -0,11
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,11
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-4,71
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,42
|