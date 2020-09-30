***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 15:57
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877451
BIST
15:451.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
15:457,7846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
15:459,1169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0618
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
15:45474,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,51
|Açılış
|: 474,03
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|DURDO
|23,76
|12.545.138
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.273.932
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.825.718
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.389.502
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.165.081
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,67
|2.659.518.757
|% 3,79
|
|ASELS
|18,84
|2.411.494.698
|% 1,24
|
|GARAN
|7,02
|1.137.666.838
|% 1,74
|
|KARSN
|3,15
|834.650.363
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,35
|630.846.798
|% 2,13
|
|SISE
|7,67
|2.659.518.757
|% 3,79
|
|KARSN
|3,15
|834.650.363
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,35
|630.846.798
|% 2,13
|
|GARAN
|7,02
|1.137.666.838
|% 1,74
|
|ASELS
|18,84
|2.411.494.698
|% 1,24
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7784
|7,7822
|% -0,44
|
|Euro
|9,1043
|9,1167
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,9629
|10,0129
|% -0,48
|
|Frank
|8,4031
|8,4537
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0669
|2,0773
|% -0,45
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-10,44
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|-39,00
|
|Tam
|3.110
|3.188
|-32,02
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,49
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|-0,26
|