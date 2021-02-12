***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 11:34
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909290
BIST
11:451.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -15,03
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
11:457,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:458,5114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:45410,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,14
|Açılış
|: 410,34
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler11:45
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.167.595
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|36.951.841
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|49.335.246
|% 9,94
|
|DENGE
|9,40
|2.017.635
|% 9,81
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.274.477
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|136,50
|487.041.562
|% -0,15
|
|SASA
|33,08
|444.000.823
|% 5,69
|
|DOHOL
|3,59
|354.313.176
|% -2,18
|
|KOZAA
|18,27
|353.239.970
|% 1,56
|
|EREGL
|15,09
|332.896.936
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,56
|276.611.246
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|354.313.176
|% -2,18
|
|IHLGM
|1,39
|114.391.056
|% -2,11
|
|TSKB
|1,75
|135.194.011
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,43
|105.019.631
|% -0,69
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0296
|7,0324
|% 0,09
|
|Euro
|8,5082
|8,5114
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6693
|9,7178
|% -0,08
|
|Frank
|7,8584
|7,9057
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8693
|1,8786
|% 0,10
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-12,92
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,63
|60,63
|-0,51
|
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