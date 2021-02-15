***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 17:55
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909691
BIST
18:001.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:006,9505
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0852
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:008,4332
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0928
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:00406,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -5,60
|Açılış
|: 406,47
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.031.469
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.276.949
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.633.985
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|PSDTC
|33,10
|15.598.754
|% -9,86
|
|KOZAL
|149,50
|4.740.615.241
|% 3,68
|
|SASA
|37,86
|1.704.900.444
|% 9,99
|
|THYAO
|12,34
|1.250.937.689
|% 2,83
|
|GUBRF
|72,95
|1.161.115.043
|% 5,50
|
|PETKM
|5,14
|1.109.945.455
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,53
|668.926.840
|% 0,40
|
|PETKM
|5,14
|1.109.945.455
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,47
|253.956.824
|% 2,08
|
|ALBRK
|2,32
|350.322.207
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,72
|372.907.848
|% 0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9479
|6,9505
|% -1,21
|
|Euro
|8,4270
|8,4332
|% -1,09
|
|Sterlin
|9,6361
|9,6844
|% -0,83
|
|Frank
|7,7757
|7,8225
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8479
|1,8572
|% -1,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,45
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,77
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Seans Raporu
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