***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 15:21
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911824
BIST
15:411.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -22,44
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
15:417,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0589
En Düşük
7,0039
15:418,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
15:41409,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,60
|Açılış
|: 409,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KRGYO
|7,71
|61.456.736
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.421.522
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,38
|47.446.890
|% 9,93
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|GLBMD
|7,92
|18.344.324
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|87.627.515
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,60
|2.837.558.576
|% 9,37
|
|SASA
|36,32
|1.781.023.813
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,40
|1.470.508.020
|% 3,89
|
|THYAO
|12,75
|1.408.295.474
|% 0,87
|
|KOZAL
|135,60
|1.317.722.298
|% -2,09
|
|PETKM
|5,60
|2.837.558.576
|% 9,37
|
|IHLAS
|0,99
|358.614.399
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,35
|831.835.082
|% -3,29
|
|TSKB
|1,78
|472.647.940
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|375.285.514
|% -3,38
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0422
|7,0439
|% 0,33
|
|Euro
|8,5575
|8,5621
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,8852
|9,9348
|% 0,48
|
|Frank
|7,7900
|7,8369
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8717
|1,8811
|% 0,33
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|2,25
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.732
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.714
|2.783
|20,07
|
|Yarım
|1.312
|1.346
|9,70
|
|Çeyrek
|658
|673
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|0,35
|