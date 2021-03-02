***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 15:06
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914480
BIST
15:101.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:107,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:108,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0325
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:10406,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,24
|Açılış
|: 406,43
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:08
|AYEN
|8,91
|77.575.704
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.133.686
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,82
|4.076.216.395
|% 7,39
|
|SISE
|7,76
|1.422.236.136
|% 2,24
|
|KOZAL
|132,50
|1.415.207.628
|% -2,79
|
|PETKM
|5,56
|1.078.283.848
|% 3,35
|
|PGSUS
|92,00
|1.064.717.075
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,35
|795.495.481
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|4.076.216.395
|% 7,39
|
|SKBNK
|1,38
|279.248.368
|% -1,43
|
|PETKM
|5,56
|1.078.283.848
|% 3,35
|
|SISE
|7,76
|1.422.236.136
|% 2,24
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3258
|7,3296
|% 0,46
|
|Euro
|8,8156
|8,8198
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,1542
|10,2052
|% 0,32
|
|Frank
|7,9385
|7,9864
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9439
|1,9537
|% 0,26
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|4,74
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|10,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|5,88
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|2,84
|
|Çeyrek
|653
|668
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,58
|63,58
|-0,11
|