***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:34
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919307
BIST
15:281.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -23,08
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:287,2554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0672
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:288,6398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0986
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:28406,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,00
|Açılış
|: 406,77
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.362.376
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|665.400.224
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|CLEBI
|299,90
|445.844.526
|% -9,12
|
|SANKO
|13,13
|103.085.686
|% -8,76
|
|YYAPI
|1,95
|29.950.900
|% -8,45
|
|MNDRS
|3,36
|143.881.950
|% -7,95
|
|FROTO
|214,70
|1.419.575.858
|% 1,27
|
|THYAO
|13,80
|1.068.469.800
|% -1,00
|
|GLYHO
|6,12
|821.202.305
|% -3,92
|
|GARAN
|8,89
|728.087.332
|% -1,66
|
|SISE
|7,67
|723.194.536
|% -2,04
|
|SKBNK
|1,31
|277.953.606
|% -2,24
|
|TSKB
|1,63
|255.260.416
|% -4,12
|
|EKGYO
|2,09
|323.728.391
|% -3,69
|
|GLYHO
|6,12
|821.202.305
|% -3,92
|
|ODAS
|3,76
|488.611.748
|% -6,47
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2515
|7,2550
|% -0,92
|
|Euro
|8,6337
|8,6389
|% -1,14
|
|Sterlin
|10,0641
|10,1146
|% -1,01
|
|Frank
|7,7828
|7,8297
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9290
|1,9387
|% -0,87
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|7,12
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-23,92
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,58
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,02
|