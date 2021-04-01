***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 12:14
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922549
BIST
13:341.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,37
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.416
En Düşük
1.399
13:348,1697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0702
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
13:349,6402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0284
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
13:34450,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,70
|Açılış
|: 450,75
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler13:34
|MMCAS
|5,83
|28.842
|% 10,00
|
|BURVA
|34,14
|2.958.239
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.175.021
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.269.909
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.680.222
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|480.438
|% -10,00
|
|BRKO
|1,34
|1.748.310
|% -6,94
|
|INTEM
|49,00
|3.582.778
|% -4,95
|
|SONME
|55,60
|2.371.020
|% -4,88
|
|EPLAS
|37,20
|2.820.156
|% -4,62
|
|GARAN
|6,88
|1.908.916.328
|% 2,84
|
|SASA
|46,70
|639.707.956
|% 3,50
|
|BJKAS
|8,98
|572.419.622
|% 7,80
|
|KOZAL
|119,40
|546.410.942
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,29
|369.417.146
|% 2,97
|
|GARAN
|6,88
|1.908.916.328
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,22
|143.514.706
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,89
|193.127.213
|% -1,05
|
|TSKB
|1,38
|111.515.085
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,92
|272.521.559
|% 6,23
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1681
|8,1697
|% -0,85
|
|Euro
|9,6126
|9,6402
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,2188
|11,2750
|% -0,92
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% -1,04
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% -0,80
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|7,18
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.030
|5,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|7,74
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|3,74
|
|Çeyrek
|721
|738
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|1,30
|