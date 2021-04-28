***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:44
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931603
BIST
10:561.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:568,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1847
10:569,9153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0178
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,8946
10:56466,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,55
|Açılış
|: 466,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,00
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.491.397
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.311.843
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.288.549
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|8.784.494
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|787.092
|% -9,78
|
|PENGD
|3,64
|24.321.217
|% -7,14
|
|GARAN
|7,16
|242.464.258
|% 0,56
|
|PETKM
|6,48
|232.628.523
|% -0,61
|
|EREGL
|19,53
|189.424.308
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,18
|178.609.486
|% 0,98
|
|THYAO
|11,92
|175.982.656
|% -0,08
|
|PETKM
|6,48
|232.628.523
|% -0,61
|
|GARAN
|7,16
|242.464.258
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,08
|69.875.985
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,18
|178.609.486
|% 0,98
|
|TSKB
|1,21
|28.721.236
|% 0,83
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1923
|8,2050
|% 0,00
|
|Euro
|9,9074
|9,9153
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,3502
|11,4072
|% -0,32
|
|Frank
|8,9146
|8,9683
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1807
|2,1916
|% -0,11
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|0,15
|