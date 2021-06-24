***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2021 10:00
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943906
BIST
11:181.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
11:188,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
11:1810,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0630
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3754
En Düşük
10,3104
11:18496,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,87
|Açılış
|: 496,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,17
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler11:18
|TKURU
|203,70
|6.203.005
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.268.812
|% 9,96
|
|CEOEM
|16,47
|57.295.113
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,05
|12.770.154
|% 9,93
|
|YESIL
|2,39
|32.714.774
|% 9,63
|
|FLAP
|2,61
|13.562.081
|% -4,04
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|SELGD
|4,28
|415.860
|% -3,60
|
|KRGYO
|5,71
|4.699.657
|% -3,55
|
|KONYA
|806,00
|15.237.720
|% -3,47
|
|THYAO
|14,56
|326.494.769
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|267.152.662
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,15
|222.209.473
|% 1,90
|
|KRDMD
|6,77
|167.676.856
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,22
|146.354.418
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,15
|222.209.473
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,22
|146.354.418
|% 1,83
|
|GARAN
|8,33
|267.152.662
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,77
|167.676.856
|% 1,80
|
|HALKB
|5,30
|123.715.384
|% 1,34
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6731
|8,6745
|% 0,40
|
|Euro
|10,3692
|10,3734
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,0839
|12,1445
|% 0,46
|
|Frank
|9,3975
|9,4541
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% 0,42
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,25
|
|Altın Gr.
|495
|496
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|