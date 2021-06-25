***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:15
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944071
BIST
12:281.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:288,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0196
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:2810,3805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0254
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:28498,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,34
|Açılış
|: 498,34
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:28
|ALKA
|16,50
|3.965.770
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.530.787
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.403.245
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.940.214
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.182.541
|% -9,93
|
|BERA
|12,96
|92.450.113
|% -8,02
|
|SAMAT
|6,01
|42.447.409
|% -7,40
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|OZBAL
|12,67
|79.637.285
|% -5,87
|
|THYAO
|14,42
|342.090.175
|% -1,30
|
|GARAN
|8,33
|309.711.270
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,74
|281.766.960
|% 0,45
|
|FENER
|39,62
|230.668.081
|% 2,11
|
|PETKM
|5,49
|204.656.207
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,10
|147.822.944
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|141.602.553
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,74
|281.766.960
|% 0,45
|
|PETKM
|5,49
|204.656.207
|% 0,92
|
|GARAN
|8,33
|309.711.270
|% -0,12
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6871
|8,6891
|% -0,23
|
|Euro
|10,3760
|10,3805
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0505
|12,1110
|% -0,33
|
|Frank
|9,4374
|9,4942
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% -0,24
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,56
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-7,00
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-3,38
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,06
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,11
|
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