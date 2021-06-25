***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:33
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944077
BIST
12:261.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:268,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:2610,3878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0181
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:26498,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,58
|Açılış
|: 498,63
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:26
|ALKA
|16,50
|3.958.824
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.525.411
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.392.487
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.933.214
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.176.575
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,98
|42.258.547
|% -7,86
|
|BERA
|13,10
|89.730.145
|% -7,03
|
|OZBAL
|12,55
|77.010.123
|% -6,76
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|THYAO
|14,44
|333.543.419
|% -1,16
|
|GARAN
|8,33
|308.188.626
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,74
|281.098.183
|% 0,45
|
|FENER
|39,68
|229.389.167
|% 2,27
|
|PETKM
|5,50
|204.454.439
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,10
|147.636.833
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|141.484.928
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,74
|281.098.183
|% 0,45
|
|PETKM
|5,50
|204.454.439
|% 1,10
|
|GARAN
|8,33
|308.188.626
|% -0,12
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6924
|8,6947
|% -0,16
|
|Euro
|10,3827
|10,3878
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0472
|12,1076
|% -0,36
|
|Frank
|9,4368
|9,4936
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% -0,24
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,56
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-7,00
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-3,38
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,06
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,11
|
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