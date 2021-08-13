***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 15:54
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957969
BIST
17:181.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:188,5473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:1810,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
17:18487,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,67
|Açılış
|: 487,01
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:18
|VKING
|7,60
|4.409.097
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.655.482
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.096.974
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.158.654
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.086.490
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|14.007.295
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|6.309.757
|% -5,56
|
|EDATA
|15,96
|11.707.320
|% -5,28
|
|GARAN
|9,25
|1.027.596.522
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,37
|927.599.035
|% 3,08
|
|SISE
|8,64
|743.340.728
|% 2,61
|
|TUPRS
|100,10
|617.202.603
|% 1,83
|
|THYAO
|12,39
|477.478.705
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,50
|344.764.235
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,37
|927.599.035
|% 3,08
|
|GARAN
|9,25
|1.027.596.522
|% -0,43
|
|SISE
|8,64
|743.340.728
|% 2,61
|
|TSKB
|1,33
|92.764.880
|% 2,31
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5423
|8,5473
|% 0,08
|
|Euro
|10,0713
|10,0794
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,7943
|11,8534
|% 0,30
|
|Frank
|9,2804
|9,3363
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2703
|2,2817
|% -0,01
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|19,95
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,36
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,68
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,13
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,25
|