***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 12:26
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964499
BIST
15:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -32,55
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.387
15:108,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:1010,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:10490,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,03
|Açılış
|: 490,06
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:10
|EDIP
|3,76
|47.885.973
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.957.383
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,13
|20.462.976
|% 9,72
|
|KTSKR
|58,45
|5.293.430
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,48
|8.678.400
|% -8,24
|
|BMSCH
|8,66
|32.375.555
|% -7,58
|
|BRYAT
|378,90
|53.130.923
|% -7,52
|
|AVGYO
|2,82
|10.066.248
|% -7,24
|
|TEZOL
|18,99
|1.167.669.576
|% 2,98
|
|THYAO
|12,63
|615.306.481
|% -0,71
|
|GARAN
|9,15
|610.829.584
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,37
|318.606.897
|% -3,27
|
|EREGL
|16,54
|316.786.399
|% -2,93
|
|YKBNK
|2,37
|318.606.897
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|183.592.803
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|610.829.584
|% -2,56
|
|ODAS
|1,34
|82.947.115
|% -3,60
|
|TEZOL
|18,99
|1.167.669.576
|% 2,98
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6648
|8,6678
|% 0,24
|
|Euro
|10,1507
|10,1556
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8199
|11,8792
|% -0,16
|
|Frank
|9,2952
|9,3512
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3064
|2,3180
|% 0,32
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,05
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|17,00
|
|Tam
|3.228
|3.309
|17,07
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,26
|
|Çeyrek
|783
|800
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-1,53
|